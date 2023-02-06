Число погибших при землетрясении в Турции превысило 2 300 человек

Фото: ASSOCIATED PRESS/Khalil Hamra

Число погибших в результате землетрясения в Турции выросло до 2 316 человек. Об этом со ссылкой на представителя управления по чрезвычайным ситуациям страны Орхана Татара сообщает ТАСС.

"На данный момент число погибших составляет 2 316. 13 293 человека пострадали", – заявил Татар.

Из-за стихийного бедствия было разрушено более шести тысячи зданий.

Землетрясение произошло на границе Турции и Сирии в ночь на 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7 балла, эпицентром стал турецкий город Газиантеп.

В связи с трагедией президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур. Траур продлится до 12 февраля включительно, в это время в Турции и зарубежных представительствах страны будут опущены государственные флаги.

Россия отправила спасателей в Турцию и Сирию для помощи в ликвидации последствий землетрясения. В их число вошли семь расчетов со специалистами-кинологами и более сотни специалистов по проведению спасательных работ в зонах катастрофических разрушений.

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