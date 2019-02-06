Один человек погиб при взрыве на месторождении в ХМАО

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Взрыв, прогремевший в районе Западно-Сургутского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе, погубил одного человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Обстоятельства и причины случившегося пока выясняются. По данным местных СМИ, взрыв раздался на газопроводе.

По неподтвержденным сведениям, один человек пропал. В настоящее время его ищут спасатели.