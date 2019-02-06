Глава управления в городском округе Протвино стала фигуранткой дела о взятках

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Глава управления в городском округе Протвино Ольга Камардина подозревается в получении взятки. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Серпухов ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении начальницы управления образования и социального развития администрации городского округа Протвино и двух посредников", – рассказала она, передает Агентство "Москва".

Все трое подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Получение взятки в значительном размере с вымогательством" и "Посредничество во взяточничестве" УК РФ.

По данным следствия, в течение более двух лет через посредников Камардина ежемесячно получала от заведующей одного из местных дошкольных образовательных учреждений около 120 тысяч рублей за "создание благоприятных условий для работы".