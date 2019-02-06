Глава управления в городском округе Протвино стала фигуранткой дела о взятках

Глава управления в городском округе Протвино Ольга Камардина подозревается в получении взятки. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета России по региону Ольга Врадий.
"Следственным отделом по городу Серпухов ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении начальницы управления образования и социального развития администрации городского округа Протвино и двух посредников", – рассказала она, передает Агентство "Москва".
Все трое подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Получение взятки в значительном размере с вымогательством" и "Посредничество во взяточничестве" УК РФ.
По данным следствия, в течение более двух лет через посредников Камардина ежемесячно получала от заведующей одного из местных дошкольных образовательных учреждений около 120 тысяч рублей за "создание благоприятных условий для работы".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.