"Волна начала уносить в море". Москвич рассказал о спасении ребенка в Ялте

Москвич Кирилл Салов рассказал телеканалу Москва 24 подробности спасения 12-летнего мальчика в Крыму на набережной Ялты. Мужчина прыгнул в море за тонущим ребенком, хотя вода была ледяной.
По словам очевидцев, мальчика смыло с пирса штормовой волной и быстро начало уносить в открытое море. Некоторые прохожие просто снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. Однако Кирилл Салов решил попытаться спасти ребенка несмотря на опасность, ведь на море бушевали волны, а температура воды не превышала 10 градусов.
"Его, естественно, волна потихонечку начала уносить в море", − вспоминает спаситель мальчика. "Я понял, что его необходимо срочно достать, потому что, если его утянет в море, там уже все, там уже бесполезно нырять, потому что не доплывешь просто до него", − пояснил москвич. "А если до него доплывешь, то обратно не вернешься", − добавил он.
По словам мужчины, очень важно спуститься в воду плавно. "Я не спрыгивал, потому что вода ледяная и, если быстро спрыгнуть, для организма шок будет", − отметил Салов. "Спустился, доплыл до него, взял его, плыву и честно говорю: "Давай тоже отталкивайся, а то волной нас двоих уже начало тянуть в открытое море", − вспоминает мужчина. Однако ребенок запаниковал. "Он начал разворачиваться и хвататься за меня, начиная топить человека, который его спасает", − рассказал Салов. Тогда он развернул мальчика, "опять прижал к себе и начал грести уже в сторону пирса". "В общей сложности около пяти минут точно я пробыл в воде", − добавил он.
Кирилл Салов работает в Москве театральным звукорежиссером. В Крым он приехал на гастроли и, прогуливаясь по набережной в один из вечеров, стал случайным свидетелем происшествия. Если бы не его смелость, история могла бы закончиться трагедией. Известно, что мать спасенного мальчика позвонила Салову, поблагодарив его за мужественный поступок.
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