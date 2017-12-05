Водитель насмерть сбил пешехода в центре столицы

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Таганском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Автомобиль марки Volkswagen совершил наезд на пешехода по адресу: улица Таганская, дом 44, в зоне нерегулируемого движения. Пострадавший был направлен в медучреждение", – цитирует собеседника Агентство "Москва". Сообщается, что позднее стало известно о смерти пешехода.

Полицейские проводят проверку и устанавливают обстоятельства и причины ДТП.