СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Раменках

05 октября 2018, 14:18
Фото: Мобильный репортер
Следствие начало проверку после обрушения строительных лесов в Раменках, в результате которого пострадали восемь рабочих. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по городу Юлия Иванова.
"Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организована доследственная проверка", – сказала она, передает Агентство "Москва".
Иванова добавила, что в настоящий момент следователи уже выехали на место происшествия.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгосстройнадзора, обрушение строительных лесов на строительной площадке жилого комплекса "Снегири Эко" произошло в результате наезда на конструкцию грузового автомобиля Mitsubishi.
В пятницу, 5 октября, на стройплощадке жилого комплекса в Раменках обрушились строительные леса. Пострадали восемь рабочих, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Их эвакуировали вертолетами санитарной авиации.
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