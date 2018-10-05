СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Раменках

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Следствие начало проверку после обрушения строительных лесов в Раменках, в результате которого пострадали восемь рабочих. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по городу Юлия Иванова.

"Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается вся необходимая помощь. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве организована доследственная проверка", – сказала она, передает Агентство "Москва".

Иванова добавила, что в настоящий момент следователи уже выехали на место происшествия.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгосстройнадзора, обрушение строительных лесов на строительной площадке жилого комплекса "Снегири Эко" произошло в результате наезда на конструкцию грузового автомобиля Mitsubishi.

В пятницу, 5 октября, на стройплощадке жилого комплекса в Раменках обрушились строительные леса. Пострадали восемь рабочих, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии. Их эвакуировали вертолетами санитарной авиации.