Второе землетрясение за сутки произошло на Урале

Фото: ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

В Челябинской области произошло второе землетрясение за сутки. Информация об этом рпубликована на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Толчки магнитудой 4,4 зафиксировали на Урале в 10:27 по московскому времени. Очаг землетрясения располагался на глубине два километра, расстояние от Уфы составило 133 километра.

Ранее министр общественной безопасности области Евгений Савченко сообщил, что регионе эвакуировали людей из больницы из-за произошедшего землетрясения. Он отметил, что 50-километровый радиус толчков землетрясения коснулся трех районов.

Землетрясение с эпицентром на глубине 10 километров зафиксировано в 1:58 по московскому времени в Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области. Толчки магнитудой 5,5 зарегистрированы в 133 километрах к востоку от Уфы. Погибших и пострадавших нет, на работу предприятий происшествие не повлияло.