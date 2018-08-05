Жертвами землетрясения в Индонезии стали 32 человека

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Не менее 32 человек стали жертвами землетрясения на острове Ломбок в Индонезии. Об этом сообщил глава агентства по смягчению последствий стихийных бедствий в провинции Западная Нуса-Тенгара Агунг Прамуха, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По его словам, подтверждена гибель 32 человек, многие из которых жили на северной и западной частях острова.

Он отметил, что данные о пострадавших все еще собираются.

Ранее сообщалось о 19 погибших. По информации очевидцев, землетрясение было мощным, толчки ощущались на острове Бали.