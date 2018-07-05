Мужчину, испортившего картину Репина, проверят на вменяемость

Жителя Воронежа Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее, по инициативе следствия направят на психологическую экспертизу, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Анну Лубягину.

Подозреваемый сейчас находится под арестом. Подпорин обвиняется в повреждении особо ценного объекта культурного наследия (часть 2 статьи 243 УК РФ, наказание – до шести лет лишения свободы).

25 мая он несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине Ильи Репина, порвав полотно в трех местах. Самая ценная часть картины – изображения лиц и рук царя и царевича – оказалась неповрежденной.

Стоимость первого этапа реставрационных работ оценивается в 5-10 миллионов рублей. После возвращения в экспозицию полотно Репина будет выставляться в бронированном стеклянном кейсе.

Обвиняемый свою вину признал. Он объяснил, что повредил картину, так как, по его мнению, изображенные на полотне исторические факты недостоверны.

После нападения министерство культуры и Третьяковская галерея попросили Госдуму ужесточить наказание по статье о порче произведений искусства.