В Новой Таволжанке могут оставаться около 100 жителей – Гладков

Фото: телеграм-увнвл "Настоящий Гладков"

В Новой Таволжанке оставались около 100 жителей, однако сейчас оперативные службы не имеют возможности зайти в населенный пункт и уточнить эти данные из-за обстрелов. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".

Глава региона напомнил, что утром украинские войска выпустили по Новой Таволжанке более 70 ракет из ракетных систем залпового огня "Град".

"На сегодня мы пока туда войти не можем. Знаю, что около 100 человек находились там, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию", – сказал глава региона.

Гладков выразил надежду, что власти смогут убедить жителей Новой Таволжанки эвакуироваться в безопасное место, как только позволит ситуация.

Ранее при обстреле населенных пунктов Безлюдовка и Новая Таволжанка погибли две женщины, двое мужчин получили ранения. Пострадавшие были госпитализированы для наблюдения специалистами.

Два человека пострадали во время новых обстрелов ВСУ Белгородской области