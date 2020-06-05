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Москва 24

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Происшествия

12:28

Выпавшая из кузова грузовика коробка сама вернулась на место

происшествия

Выпавшая из кузова коробка сама вернулась на место

Видеорегистратор зафиксировал уникальное явление на дорогах Тайваня, передает телеканал Москва 24.

Из кузова ехавшего по трассе грузовика выпала коробка, однако затем она отскочила от асфальта и влетела обратно.

Ролик попал в Сеть. Пользователи интернета уже прозвали ее коробкой с эффектом памяти.

Ранее сообщалось, что москвич чудом избежал гибели после того, как в его машину влетел кусок металла. Это произошло на Минском шоссе.

На кадрах с видеорегистратора видно, как со встречной полосы в легковушку летит что-то большое. Позже оказалось, что это рессора грузовика. Она вонзилась в стекло всего в нескольких сантиметрах от водителя.

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