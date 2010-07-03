Совершивший экстренную посадку самолет почти полностью уничтожен

Самолет, который выполнял рейс из Москвы в Мурманск и совершил экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево, почти полностью уничтожен. К этой минуте спасатели уже потушили пламя, сообщает телеканал Москва 24.
Отмечается, что его уже отбуксировали с взлетно-посадочной полосы. Тушить огонь начали сразу после посадки лайнера. Со слов очевидцев, пожарные расчеты оперативно прибыли на место ЧП.
Ранее сообщалось, что самолет загорелся в воздухе, после чего экипаж решил вернуться в аэропорт отправления. Воздушное судно совершило жесткую посадку.
Эвакуировать людей пришлось по трапу. На борту было 73 пассажира и пять членов экипажа. По предварительной информации, 10 погибли, еще пятеро пострадали.
Причины ЧП станут известны позднее. Среди озвученных версий случившегося – удар молнии и техническая неисправность. По факту возгорания прокуратура начала проверку, а в сам аэропорт приехали следователи.
В аэропорту Шереметьево приземлился горящий самолет
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