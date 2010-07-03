Неизвестный устроил стрельбу в нидерландском Эйндховене

Фото: ТАСС/Peter Dejong/AP

Неизвестный устроил стрельбу в нидерландском городе Эйндховен, сообщает ТАСС. Злоумышленник открыл огонь прямо на улице.

В результате погиб человек – 54-летний мужчина, находившийся в своем автомобиле. Человек, стоявший рядом с машиной, пострадал. Его госпитализировали с тяжелым ранением.

Полиция разыскивает нападавшего. Что послужило причиной инцидента, пока неизвестно.