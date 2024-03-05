05 марта, 09:24Транспорт
Пассажиры и сотрудники РЖД не пострадали в связи с обстрелом станции Глушково
Фото: 123RF/humannet
Пассажиры и сотрудники РЖД не получили травм и ранений в результате обстрела железнодорожной станции Глушково в Курской области. Об этом заявили в телеграм-канале Московской железной дороги.
При этом, как уточнили в пресс-службе, железнодорожная инфраструктура не получила повреждений. Сейчас, по информации МЖД, движение поездов на станции Глушково организовано в штатном режиме.
Утром 5 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково. Никто, по его словам, не пострадал. Однако он уточнил, что удары украинской армии привели к пожару, который к настоящему моменту ликвидирован.
Также станция Глушково и жители села Кульбаки остались без электричества, которое начнут восстанавливать, когда станет более безопасно.
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