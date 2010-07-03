Кубанский подросток ранил пятерых сверстников из пневматики

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Пятеро учеников школы №10 станицы Ахтанизовская Темрюкского района Краснодарского края ранены в ходе стрельбы из пневматического пистолета. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. По предварительной информации, огонь открыл 14-летний подросток из той же школы.

Официального подтверждения факта стрельбы пока нет.