Такси врезалось в ограду храма в столице

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием автомобиля такси и каршеринговой машины произошла на юго-востоке Москвы.

Как передает "Интерфакс", ДТП сучилось в районе пересечения Окской улицы и Волгоградского проспекта.

После удара такси вылетело за пределы проезжей части и врезалось в ограду православного храма.

Сведения о пострадавших не приводятся. Подробности и причины происшествия устанавливаются.