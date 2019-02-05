Площадь возгорания в ангаре в Коптеве увеличилась до 500 кв. м

Площадь возгорания в ангаре на севере столицы увеличилась до 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС в Twitter.
Одноэтажный ангар расположен на территории промзоны на Михалковской улице, дом №61, строение 1. Существует угроза распространения огня.
Для тушения пожара задействованы 42 человека личного состава и 14 единиц техники.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.
05.02.19 в 21.08 поступила заявка о загорании по адресу: ул. Михалковская улица, д. 61, стр. 1. По прибытию подразделений было установлено, что на территории промзоны происходит загорание одноэтажного ангара и кровли. Площадь загорания составляет 500 кв. м. Инф. о постр. не пост.
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