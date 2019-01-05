В Дмитрове произошел крупный пожар

Фото: ТАСС/Евгений Стукалин

В городском округе Дмитров загорелось строение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Московской области.

В оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: городской округ Дмитров, дер. Насадкино.

Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. На данный момент пожар уже локализован.

Также днем 5 января произошел пожар в складском помещении на севере Москвы, на Коровинском шоссе.