Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10:15

Россиянина арестовали на Северных Марианских островах по запросу США

происшествия

10:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: depositphotos/alexraths

Дмитрия Макаренко, который является гражданином РФ, 29 декабря арестовали агенты ФБР. Это произошлов в городе Сайпан на Северных Марианских островах, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы в судебной базе США.

Основанием для ареста стал ордер, выданный судом Южного района Флориды в июне 2017 года. Отмечается, что Макаренко подозревают в сговоре с целью вывоза оборонной продукции без лицензии и отмывании денег.

В общей сложности россиянину вменяется восемь преступных эпизодов, за которые ему грозит до 45 лет тюрьмы.

Перед местным судом Макаренко предстал 31 декабря. Там ему зачитали права и суть обвинения. В итоге дело было предано в суд Флориды для дальнейшего рассмотрения.

В обвинении говорилось, что гражданин РФ пытался вывезти на родину из США ружейные прицелы ночного видения, тепловизионные монокуляры двойного назначения и капсюли для боеприпасов. По делу также проходит выходец с Украины, гражданин США Владимир Невидомый, живущий во Флориде.

В конце декабря отец другой задержанной в США россиянки Марии Бутиной признался, что потерялсвязь с дочерью. Это произошло после того, как она частично признала свою вину.

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика