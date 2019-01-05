Россиянина арестовали на Северных Марианских островах по запросу США

Дмитрия Макаренко, который является гражданином РФ, 29 декабря арестовали агенты ФБР. Это произошлов в городе Сайпан на Северных Марианских островах, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы в судебной базе США.
Основанием для ареста стал ордер, выданный судом Южного района Флориды в июне 2017 года. Отмечается, что Макаренко подозревают в сговоре с целью вывоза оборонной продукции без лицензии и отмывании денег.
В общей сложности россиянину вменяется восемь преступных эпизодов, за которые ему грозит до 45 лет тюрьмы.
Перед местным судом Макаренко предстал 31 декабря. Там ему зачитали права и суть обвинения. В итоге дело было предано в суд Флориды для дальнейшего рассмотрения.
В обвинении говорилось, что гражданин РФ пытался вывезти на родину из США ружейные прицелы ночного видения, тепловизионные монокуляры двойного назначения и капсюли для боеприпасов. По делу также проходит выходец с Украины, гражданин США Владимир Невидомый, живущий во Флориде.
В конце декабря отец другой задержанной в США россиянки Марии Бутиной признался, что потерялсвязь с дочерью. Это произошло после того, как она частично признала свою вину.
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