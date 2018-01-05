СК возбудил дело об убийстве музыканта CrazyBalalaika Калинина

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следователи возбудили дело об убийстве балалаечника Дмитрия Калинина. О расследовании по факту смерти мужчины 1976 года рождения сообщила старший помощник руководителя главного управления СК по Москве Юлия Иванова. Имя музыканта не называется.

Ранее о том, что погибший в центре столицы был известен как CrazyBalalaika, сообщили источники в правоохранительных органах. Мужчину нашли мертвым у железнодорожных путей около Хомутовского тупика. На теле были две колото-резаные раны.

Отмечалось также, что до этого музыкант числился пропавшим. Мужчина не выходил на связь с 27 декабря. В его поисках были задействованы волонтеры поисково-спасательного отряда "LizaAlert".

Калинин родился 28 февраля 1976 года. Работал в театре "Русская песня" с 2003 года. Был участником группы "После 11". В России известен как первый балалаечник, записавший собственные электронные обработки известных произведений.