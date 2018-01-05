Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

5 января, 17:14

СК возбудил дело об убийстве музыканта CrazyBalalaika Калинина

происшествия

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следователи возбудили дело об убийстве балалаечника Дмитрия Калинина. О расследовании по факту смерти мужчины 1976 года рождения сообщила старший помощник руководителя главного управления СК по Москве Юлия Иванова. Имя музыканта не называется.

Ранее о том, что погибший в центре столицы был известен как CrazyBalalaika, сообщили источники в правоохранительных органах. Мужчину нашли мертвым у железнодорожных путей около Хомутовского тупика. На теле были две колото-резаные раны.

Отмечалось также, что до этого музыкант числился пропавшим. Мужчина не выходил на связь с 27 декабря. В его поисках были задействованы волонтеры поисково-спасательного отряда "LizaAlert".

Калинин родился 28 февраля 1976 года. Работал в театре "Русская песня" с 2003 года. Был участником группы "После 11". В России известен как первый балалаечник, записавший собственные электронные обработки известных произведений.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать