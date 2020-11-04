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Происшествия

15:38

В "Почте России" прокомментировали инцидент с неаккуратной погрузкой посылок

происшествия

Фото: телеграм-канал "Что там в Москве?"

Пресс-служба "Почты России" прокомментировала инцидент с неаккуратной погрузкой посылок, попавший на видео.

В организации отметили, что по факту произошедшего будет проведена служебная проверка, по итогам которой руководство примет дисциплинарные меры в отношении виновных. Также в "Почте России" сообщили, что всех водителей дополнительно проинструктируют по правилам погрузки и разгрузки почтовых отправлений.

"Это недопустимая ситуация", – подчеркнули в компании.

Ранее очевидцы засняли на видео довольно необычный способ погрузки посылок – остановившись у отделения "Почты России" на Люблинской улице в Москве, неизвестный нашла кидать отправления внутрь.

На видео засняли неаккуратную погрузку посылок у Почты России

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