ФАС возбудила дело против "Почты России" за надбавки к тарифам в труднодоступных регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против "Почты России" за надбавки к тарифам за посылки в труднодоступных регионах. Об этом сообщает RT.

"Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении АО "Почта России" по признакам нарушения закона "О защите конкуренции", – говорится в сообщении.

Уточняется, что организация ранее получала предупреждения от ФАС об отмене стопроцентной надбавки к сумме оплаты за всю массу посылки для труднодоступных населенных пунктов. Предупреждение "Почта России" не исполнила, сообщили в ведомстве.

Ранее ФАС зафиксировала нарушение оператором связи Tele2 антимонопольного законодательства.

Отмечается, что компания установила монопольно высокие цены на услуги сотовой связи. В связи с этим было возбуждено дело по признакам нарушения закона "О защите конкуренции". Сообщается, что действия Tele2 привели к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей.