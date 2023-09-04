В Москве задержан подозреваемый в краже из квартиры актрисы Юлии Рутберг – СМИ

Фото: ТАСС/Елена Афонина

В Москве полицейские задержали подозреваемого в краже из квартиры актрисы Юлии Рутберг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных органов.

"Подозреваемый в проникновении в квартиру Юлии Рутберг на Смоленской-Сенной площади и хищении денег задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело", – отметил представитель.

По его словам, сейчас эксперты устанавливают местоположение домработницы Рутберг, которая может быть причастна к инциденту.

Накануне сообщалось, что правоохранители приступили к проверке по факту кражи денег и драгоценностей из квартиры Рутберг. Предварительно установлено, что злоумышленники украли несколько миллионов рублей. За помощью в полицию обратился сын Рутберг, а сама актриса в настоящее время пребывает в Иркутске.

"Московский патруль": в центре столицы неизвестный украл акустическую колонку