Груженный газовыми баллонами УАЗ въехал в здание кинотеатра в Екатеринбурге

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Водитель УАЗ протаранил стеклянные двери ККТ "Космос" в Екатеринбурге. Как выяснилось, машина была загружена газовыми баллонами и дровами, сообщает сайт "Комсомольской правды".

После ДТП мужчина бросил в здание бутылку с "коктейлем Молотова". Сейчас "гонщик" задержан. Им оказался 39-летний житель Ирбита, состоящий на учете у психиатра.

Мужчину с серьезными ожогами доставили в одну из городских больниц. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога".

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огонь потушили в течение 30 минут. Из здания были эвакуированы пять человек. В результате происшествия никто не пострадал.