Пожар в Азове локализован на площади 5 тысяч квадратных метров

Спасатели МЧС РФ локализовали пожар в Азове на площади 5 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"На место возгорания следует мобильная лаборатория для замера воздуха", – отметили в телеграм-канале МЧС.

Сейчас на месте работают около 120 специалистов и 33 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.

О возгорании мусора и покрышек в промышленной зоне города стало известно 4 августа. Затем огонь перекинулся на склад, существовала угроза распространения пожара на склад горюче-смазочных материалов.

