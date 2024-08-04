04 августа, 20:34Происшествия
Пожар в Азове локализован на площади 5 тысяч квадратных метров
"На место возгорания следует мобильная лаборатория для замера воздуха", – отметили в телеграм-канале МЧС.
Сейчас на месте работают около 120 специалистов и 33 единицы техники. Сведений о пострадавших не поступало.
О возгорании мусора и покрышек в промышленной зоне города стало известно 4 августа. Затем огонь перекинулся на склад, существовала угроза распространения пожара на склад горюче-смазочных материалов.
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