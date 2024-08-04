ВСУ во второй раз атаковали Алешки в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Андрей Алексеенко"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день атаковали жилые кварталы города Алешки в Херсонской области, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

Сначала ВСУ нанесли удар по оживленному рынку, из-за чего ранения получили 8 человек, а затем, уже после обеда, украинские войска при помощи FPV-дронов начали атаковать многоэтажные здания на Пролетарской улице, добавил он.

Киевские боевики специально целились в окна, где еще живут люди, уточнил председатель правительства. В результате в одном из девятиэтажных зданий начался пожар, а всего при атаке различные осколочные ранения получили 6 мирных жителей, рассказал Алексеенко.

"Большинство из пострадавших сегодня люди старшего поколения. Удары артиллерии и дронов совершенно очевидно не были случайными, что центральный рынок, что жилую многоэтажку спутать нельзя ни с чем", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее власти региона уже сообщали о 8 пострадавших в результате атаки ВСУ на центральный рынок в Алешках. В результате обстрела никто не погиб, всех пострадавших с минно-взрывными повреждениями и ранениями разной степени тяжести уже госпитализировали.

