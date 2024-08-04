Пожарный поезд привлечен для тушения пожара в Азове

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Работники МЧС привлекли для тушения пожара в Азове пожарный поезд. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сейчас, по данным МЧС, железнодорожный состав пока следует к месту возгорания.

О пожаре мусора и покрышек в промышленной зоне города стало известно 4 августа. Затем огонь перекинулся на склад, общая площадь возгорания составила 5 тысяч "квадратов".

Теперь есть угроза распространения пожара на склад горюче-смазочных материалов. На месте работают около 90 специалистов и 27 единиц техники.

