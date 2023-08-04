Врио главы Красноярского края сообщил, что при взрыве газа в Канске жертв нет

Фото: телеграм-канал SHOT

В результате взрыва бытового газа, произошедшего в одном из жилых домов города Канска, жертв нет, заявил врио главы Красноярского края Михаил Котюков. Об этом он написал в своем официальном телеграм-канале.

Он отметил, что все пострадавшие граждане будут размещены в пунктах временного содержания, некоторые жители уедут на какое-то время к родственникам и близким. Также в пунктах временного размещения (ПВР) организуют горячее питание.

"Лично приеду в Канск в ближайшие дни. На месте проверю, как организована помощь пострадавшим семьям. Слава Богу, что обошлось без жертв", – подчеркнул Котюков.

Всего в результате ЧП пострадали девять квартир, заявил глава города Андрей Береснев. По его словам, в гостиницу в рамках временного размещения отправят жильцов всего подъезда.

"Создано 15 номеров ПВР в гостинице. Пострадали девять квартир, но решили переселить весь подъезд, пока идут следственные мероприятия", – передает его слова ТАСС.

Градоначальник отметил, что в доме велись работы в рамках капитального ремонта.

В пятницу, 4 августа, в пятиэтажном доме в Канске произошел хлопок газа, пострадали 11 человек, 7 из них были госпитализированы. Подчеркивалось, что взрыв не разрушил несущие стены дома, а возгорание площадью 30 квадратных метров было быстро ликвидировано.

В Следственном комитете РФ по региону отмечали, что ЧП произошло во время работ по замене трубопровода. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.



Взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Нижнекамске