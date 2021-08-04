На месте столкновения поездов в Забайкалье произошла утечка керосина

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

На месте столкновения грузовых составов в Забайкалье из двух цистерн вытекает керосин. Об этом в среду, 4 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что на месте аварии сейчас работает пожарный поезд, чтобы не допустить возгораний. К ликвидации последствий привлечено 150 человек и 28 единиц техники.

"На месте происшествия из двух опрокинувшихся цистерн происходит утечка авиационного керосина. В целях нейтрализации и недопущения возгорания пролившегося топлива работает пожарный поезд", – говорится в сообщении.

Грузовые поезда столкнулись на перегоне Алеур – Бушулей. Движение на этом участке временно приостановлено. По предварительной информации, с рельсов сошли десять вагонов. Пострадавших нет.

В конце июля в Калужской области столкнулись цементовоз и пассажирский поезд, который следовал по маршруту Адлер – Москва. Водитель грузового автомобиля погиб, пассажиров поезда эвакуировали.