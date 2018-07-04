В Канаде из-за сильной жары погибли шесть человек

4 июля, 05:17
Фото: ТАСС/ТАСС\PA Images\Ryan Remiorz
Из-за сильной жары в канадском городе Монреаль погибли шесть человек. Городские службы работают в режиме экстренных мер, передает Montreal Gazette.
Температура воздуха в Монреале достигла 35 градусов по Цельсию. Резко увеличилось количество звонков граждан в скорую помощь. В зоне риска районы с меньшим уровнем озеленения, где температура может подняться на 5 градусов выше прогноза.
Пожарные службы патрулируют неблагополучные районы и предлагают жителям перебраться в более прохладные уголки города. По данным Montreal Gazette, с 2010 года в Монреале из-за аномальной жаркой погоды погибли 106 человек.
По словам синоптиков, жара сохранится до пятницы. В отдельных провинциях температура может подняться до 43 градусов.
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