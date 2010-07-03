Неизвестные пытались похитить имущество из РКК "Энергия"

Неизвестные проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в подмосковном Королеве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Роскосмоса.

"Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО "РКК "Энергия имени Королева" в госкорпорации известен", – отметили в госкорпорации.

При этом уточняется, что информация о некоторых деталях не соответствует действительности. В частности, речь идет о составе злоумышленников и похищенном.

Материалы по данному факту передали в МВД для принятия процессуального решения.

Ранее СМИ сообщили, что во время майских праздников из РКК "Энергия" украли космическое оборудование. Уточнялось, что якобы были похищены три мешка электронных плат.



РКК "Энергия" – одно из ведущих предприятий космической промышленности СССР и России. Головная организация корпорации находится в городе Королеве, а филиал расположен на космодроме Байконур.

На предприятии разрабатывают пилотируемые корабли "Союз" и беспилотные грузовые корабли "Прогресс". Эти корабли, помимо прочих применений, обеспечивают функционирование МКС и проведение экспериментов ее экипажами, включая смену экипажей и обеспечение МКС материальными средствами.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разрабатывают трансформируемые космические модули, которые могут увеличиваться в объеме более чем в три раза. Объем создаваемых конструкций после развертывания составлял бы 100 кубометров, а при вылете с орбиты – всего 30. Стартовая масса такого модуля составит до 4750 килограммов.