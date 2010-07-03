Неизвестные пытались похитить имущество из РКК "Энергия"

Неизвестные проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в подмосковном Королеве, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Роскосмоса.
"Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО "РКК "Энергия имени Королева" в госкорпорации известен", – отметили в госкорпорации.
При этом уточняется, что информация о некоторых деталях не соответствует действительности. В частности, речь идет о составе злоумышленников и похищенном.
Материалы по данному факту передали в МВД для принятия процессуального решения.
Ранее СМИ сообщили, что во время майских праздников из РКК "Энергия" украли космическое оборудование. Уточнялось, что якобы были похищены три мешка электронных плат.
РКК "Энергия" – одно из ведущих предприятий космической промышленности СССР и России. Головная организация корпорации находится в городе Королеве, а филиал расположен на космодроме Байконур.
На предприятии разрабатывают пилотируемые корабли "Союз" и беспилотные грузовые корабли "Прогресс". Эти корабли, помимо прочих применений, обеспечивают функционирование МКС и проведение экспериментов ее экипажами, включая смену экипажей и обеспечение МКС материальными средствами.
Ранее сообщалось, что российские специалисты разрабатывают трансформируемые космические модули, которые могут увеличиваться в объеме более чем в три раза. Объем создаваемых конструкций после развертывания составлял бы 100 кубометров, а при вылете с орбиты – всего 30. Стартовая масса такого модуля составит до 4750 килограммов.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.