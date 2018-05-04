Российские пограничники задержали в Крыму украинское рыболовецкое судно

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Пограничники задержали у берегов Крыма украинское рыболовецкое судно, незаконно добывавшее камбалу, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ РФ.
В релизе отмечается, что сейнер "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков, Украина) вел промысел с помощью сетных орудий в исключительной экономической зоне РФ в Черном море.
Изъяты несколько километров сетей. Судно и экипаж, состоящий из пяти граждан Украины, доставили в Крым для дальнейших разбирательств.
25 марта в Азовском море украинские пограничники задержали российское судно "Норд" с 10 членами экипажа. Судовладелец заявил, что сейнер задержан противоправно.
Суд арестовал капитана "Норда" Владимира Горбенко на два месяца с правом внесения залога. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины".