Российские пограничники задержали в Крыму украинское рыболовецкое судно

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Пограничники задержали у берегов Крыма украинское рыболовецкое судно, незаконно добывавшее камбалу, сообщает РИА Новости со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ РФ.

В релизе отмечается, что сейнер "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков, Украина) вел промысел с помощью сетных орудий в исключительной экономической зоне РФ в Черном море.

Изъяты несколько километров сетей. Судно и экипаж, состоящий из пяти граждан Украины, доставили в Крым для дальнейших разбирательств.

25 марта в Азовском море украинские пограничники задержали российское судно "Норд" с 10 членами экипажа. Судовладелец заявил, что сейнер задержан противоправно.

Суд арестовал капитана "Норда" Владимира Горбенко на два месяца с правом внесения залога. Ему инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины".