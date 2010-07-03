Житель Челябинска убил соседку, находясь под домашним арестом

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Житель Челябинска убил 41-летнюю соседку, находясь под домашним арестом после обвинения в убийстве родственницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СК.

По информации ведомства, 4 апреля в СМИ появились сообщения об этом случае. Тогда следственные органы начали доследственную проверку в отношении должностных лиц регионального управления ФСИН, которые должны были контролировать "исполнение меры пресечения, установленной судом".

Отмечается, что ранее суд поместил 71-летнего челябинца под домашний арест из-за возраста и хронических болезней. По предварительным данным, у мужчины не было электронного браслета для контроля за его передвижениями.

В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение, подчеркнули в СК.