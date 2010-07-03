Пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы

Один человек пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.
Информация о возгорании в жилом доме на улице Боровая поступила на пульт дежурного в 13:52. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли из квартиры одного человека. Он был передан врачам для оказания медицинской помощи.
Также пожарные эвакуировали из дома 12 человек, в том числе одного ребенка. Никто из них не пострадал.
В тушении пожара, площадь которого составила 20 квадратных метров, были задействованы семь подразделений. Возгорание было ликвидировано в 14:39.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.