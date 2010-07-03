Пожар произошел в квартире на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Один человек пострадал при пожаре в квартире на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Информация о возгорании в жилом доме на улице Боровая поступила на пульт дежурного в 13:52. Прибывшие на место происшествия пожарные спасли из квартиры одного человека. Он был передан врачам для оказания медицинской помощи.

Также пожарные эвакуировали из дома 12 человек, в том числе одного ребенка. Никто из них не пострадал.

В тушении пожара, площадь которого составила 20 квадратных метров, были задействованы семь подразделений. Возгорание было ликвидировано в 14:39.