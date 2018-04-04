Два вертолета привели в готовность для тушения пожара в ТЦ "Персей для детей"

Сложное внутреннее устройство ТРЦ "Персей для детей" у метро "Семеновская" мешает пожарным найти источник возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что специалисты одновременно ищут возможных пострадавших в залах торгового центра.

По данным экстренной службы, пожарные системы сработали штатно.

Кроме того, уточняется, что привели в готовность два противопожарных вертолета Ка-32.

Сообщение о возгорании в ТРЦ на Малой Семеновской, 28/19 поступило в 12:32. Общая площадь четырехэтажного здания – 10 тыс. кв. м. Пожару присвоили второй класс сложности. Из здания эвакуировали 115 человек.

ТЦ "Персей у детей" открыли в 2009 году. В торговом центре находятся магазины с детскими товарами. На четвертом этаже располагается детский клуб "Афина".