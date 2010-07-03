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Два автобуса столкнулись около метро "Выхино", передает телеканал Москва 24.

От удара у одного из транспортных средств выбило лобовое стекло, а второй автобус вынесло на тротуар.

По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.