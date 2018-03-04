В Домодедово приземлился самолет с поврежденным шасси

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Летевший из Барселоны в Москву самолет приземлился в Домодедово с поврежденным шасси. По факту произошедшего начата проверка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления на транспорте СК России.

"Организована доследственная проверка в связи с повреждением шасси воздушного судна, прибывшего из королевства Испания", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Отмечается, что в настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа. По данным следствия, повреждение шасси было обнаружено только после посадки.

На борту Boing 737, летевшего из Барселоны в Москву, находились 134 пассажира и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в конце февраля пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" совершил посадку в московском аэропорту Домодедово на двух двигателях из трех. На борту самолета находились 51 пассажир и семь членов экипажа.

Перед снижением для захода на посадку сработала сигнализация неустойчивой работы двигателя. Тогда командир корабля решил выключить один из трех двигателей и продолжить полет по плану, как того требует руководство по летной эксплуатации воздушного судна.