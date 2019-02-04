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20:43

Обезьяна атаковала ребенка в шапито в Ивановской области

происшествия животные

20:43

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Цирковая обезьяна искусала двухлетнюю девочку в шапито в Ивановской области. После нападения животного следователи начали проверку, сообщает сайт СК по региону.

Криминалисты собираются дать оценку действиям владельца обезьяны.

История произошла еще 2 февраля в городе Южа. После выступления цирка в местном ДК зрителям предложили сделать фото на память. Когда девочку посадили рядом с обезьяной, та вцепилась ребенку в лицо и начала кусаться.

Как уточняет ТАСС, после случившегося потерпевшую сначала отвезли в Южинскую районную больницу. Однако там не оказалось нужного специалиста. "У нее были рваные раны лица, надо было много шить под наркозом, а у нас нет детского хирурга", – сказала дежурная врач медучреждения.

В итоге ребенка доставили в отделение хирургии детской больницы Ивановской области.

происшествия животные

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