Обезьяна атаковала ребенка в шапито в Ивановской области

Цирковая обезьяна искусала двухлетнюю девочку в шапито в Ивановской области. После нападения животного следователи начали проверку, сообщает сайт СК по региону.
Криминалисты собираются дать оценку действиям владельца обезьяны.
История произошла еще 2 февраля в городе Южа. После выступления цирка в местном ДК зрителям предложили сделать фото на память. Когда девочку посадили рядом с обезьяной, та вцепилась ребенку в лицо и начала кусаться.
Как уточняет ТАСС, после случившегося потерпевшую сначала отвезли в Южинскую районную больницу. Однако там не оказалось нужного специалиста. "У нее были рваные раны лица, надо было много шить под наркозом, а у нас нет детского хирурга", – сказала дежурная врач медучреждения.
В итоге ребенка доставили в отделение хирургии детской больницы Ивановской области.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.