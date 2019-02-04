Три человека пострадали в ДТП на Ярославском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Шесть автомобилей столкнулись на Ярославском шоссе в Мытищах. В результате аварии пострадали три человека, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на областной главк МВД.

ДТП произошло на 19-м километре трассы. На месте аварии работают сотрудники полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.