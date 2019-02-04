Водителя Citroen госпитализировали после ДТП со снегоуборщиком

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Госпитализирован водитель легковой машины, пострадавший в ДТП с участием снегоуборочного трактора в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, спасатели деблокировали пострадавшего водителя Citroen и передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

ДТП произошло в поселке Внуково Новомосковского округа. Citroen столкнулся со снегоуборочным трактором, после чего оказался на обочине и ударился в отбойник.

В результате происшествия водитель легковушки оказался зажат в салоне.