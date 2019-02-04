Легковушка столкнулась со снегоуборочным трактором в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Легковой Citroen столкнулся со снегоуборочным трактором в поселке Внуково Новомосковского округа, сообщает Агентство "Москва".

В результате ДТП легковушка вылетела на обочину в отбойник. Водитель машины оказался зажатым. Сейчас на место происшествия едут спасатели для деблокации пострадавшего.