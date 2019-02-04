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19:54

В МАДИ прокомментировали инцидент с эвакуацией машины перед автомобилем скорой помощи

происшествия транспорт

19:54

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Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В Московской административной дорожной инспекции прокомментировали инцидент, когда сотрудники инспекции не пропустили автомобиль скорой помощи с включенным спецсигналом, потому что были заняты эвакуацией автомобиля, сообщает Агентство "Москва".

В МАДИ заявили, что снятие задержанного автомобиля с эвакуатора заняло бы больше времени, чем завершение процесса погрузки.

"Поэтому инспектор принял верное решение и постарался максимально ускорить процесс погрузки неправильно припаркованного автомобиля", – сказала собеседница агентства.

Задержание автомобиля, припаркованного под знаком "Остановка запрещена", происходило в Среднем Кондратьевском переулке.

В МАДИ уточнили, что спецсигнал скорой помощи был включен уже после того, как она подъехала на место задержания. При этом неправильно припаркованный автомобиль был уже прикреплен к эвакуатору.

происшествия транспорт

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