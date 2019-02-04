Угроза взрыва в ТЦ "Океания" не подтвердилась

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Информация об угрозе взрыва в торговом центре "Океания" на Кутузовском проспекте не подтвердилась, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Полицейские и кинологи обследовали здание и не нашли подозрительных предметов.

Ранее сообщалось, что в ТЦ обнаружили подозрительный бесхозный предмет. Из здания эвакуировали порядка 300 человек.