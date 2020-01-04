Москвичи несут цветы к посольству Ирана после убийства генерала Сулеймани

Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Проживающие в Москве иранцы и солидарные с иранским народом россияне принесли цветы к зданию посольства страны на Покровском бульваре. Таким образом они решили почтить память убитого в Багдаде генерала Сулеймани, как сообщает ТАСС.

В окне здания посольства установлена фотография погибшего военнослужащего в окружении красных и белых роз, а также свечей. Под портретом люди выложили ковер из красных гвоздик. В диппредставительстве также приспущен национальный флаг.

Генерал Касем Сулеймани погиб накануне, во время ракетного удара США по международному аэропорту Багдада в Ираке. Военнослужащий командовал спецподразделением "Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Президент РФ Владимир Путин ранее выразил озабоченность в связи с произошедшим. В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер указал на вероятные негативные последствия для ситуации в регионе.

