"Локомотив" подтвердил информацию о смерти футболиста молодежной команды Алексея Ломакина.

В пресс-службе клуба отметили, что подробности трагедии выясняются. В сообщении также говорится, что ФК шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким 18-летнего полузащитника.

Следственный комитет по Москве начал проверку по данному факту. ТАСС сообщает, что тело молодого человека обнаружили без признаков насильственной смерти на берегу реки на юге Москвы. Его направили на экспертизу, устанавливаются причины смерти.

Ранее в полицию с просьбой найти ее 18-летнего сына обратилась мать Алексея Ломакина. По данным женщины, 30 ноября футболист уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК "Локомотив" и после того, как переночевал там, перестал поддерживать связь. Она также сообщила, что ее сын принимал медицинский препарат "Тропикамид", от которого поведение юноши становится неадекватным.

Женщина выяснила, что Ломакин проводил время с другом Иваном. Последний, в свою очередь, рассказал, что они вместе распивали спиртные напитки, и он не помнит, где Ломакин.

Позже полузащитника нашли. Мать футболиста не стала сообщать, где был ее сын, однако отметила, что "все плохо".

Алексей Ломакин пришел в Академию "Локомотива" в 2007 году и являлся ее воспитанником. В сентябре футболисту исполнилось 18 лет.



"Локомотив" подтвердил гибель полузащитника Ломакина

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