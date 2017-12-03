Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожарные ликвидировали возгорание в жилой высотке‍ в центре Москвы.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ, пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание в квартире по адресу улица Новорогожская, дом 30 на площади 10 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали при пожаре в квартире в Королеве. Возгорание произошло по адресу: улица Мичурина, дом 8. В тушении участвовал 21 пожарный и шесть единиц техники.