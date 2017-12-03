В Новосибирской области при пожаре в доме погибли пятеро детей

3 декабря, 14:30
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
В Новосибирской области пятеро детей погибли при пожаре в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Трагедия произошла в поселке Степной в Искитимском районе в 7:15 по местному времени. Владельцы одной из трех квартир в доме почувствовали сильный запах дыма. Они выбежали на улицу, когда соседняя квартира уже горела открытым огнем. Вскоре из горящей квартиры выбежал хозяин.
При проведении разведки и тушении пожара сотрудники МЧС нашли тела пятерых детей в возрасте от пяти до семи лет. По оперативной информации, они погибли от отравления угарным газом в первые минуты пожара. Жильцы двух других квартир не пострадали.
По предварительной информации, к чрезвычайной ситуации могло привести неосторожное обращение с огнем. Дети, после того, как умерла их мать, жили с отцом и его сожительницей. Взрослым удалось покинуть горящий дом.
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