Трамвай сошел с рельсов на Богатырском мосту в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамвай сошел с рельсов на пересечении Ростокинского проезда и Богородского шоссе. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса.

"На пересечении Ростокинского проезда и Богородского шоссе сошел с рельсов вагон трамвая, следовавшего из депо на маршрут № 2", – заявили в ведомстве.

В результате инцидента никто не пострадал.

На время устранения последствий аварии на маршрутах № 11 и 25 запущены компенсационные автобусы. В Дептрансе попросили пассажиров внимательно слушать объявления водителей и не поддаваться панике.

В октябре стало известно, что в 2021 году на городские маршруты выйдет 109 трамваев нового поколения. Из них 90 планируется сделать компактными, то есть речь идет только об одной секции вместо трех.

