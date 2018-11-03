При столкновении поезда и грузовика на Кубани пострадали 18 человек

03 ноября 2018, 07:20
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю
Утром в субботу, 3 ноября, при столкновении пассажирского поезда и грузовика в Краснодарском крае пострадали 18 человек. Информация о происшествии опубликована на сайте Северо-Кавказской железной дороги.
ДТП зафиксировано на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка в районе хутора Бедгягина. Водитель грузового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск – Адлер.
Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Предварительно установлено, что виновником аварии стал водитель грузовика.
В больницу доставили четверых человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Изначально сообщалось о госпитализации трех человек – машиниста, его помощника, а также водителя грузовика. За медицинской помощью также обратились 15 пассажиров, у большинства из них легкие травмы и ушибы. Всего в поезде ехали 650 человек, в том числе 188 детей.
В связи с происшествием ожидалась задержка пассажирских поездов №103 сообщением Адлер – Москва и №335 сообщением Екатеринбург – Новороссийск. По состоянию на 7:40 движение поездов было восстановлено, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Грузовик столкнулся с поездом в Краснодарском крае
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