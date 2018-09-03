Три человека погибли при крушении вертолета в Иркутской области

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Три человека погибли при крушении вертолета Ми-8 авиакомпании "Ангара" в Казачинско-Леском районе Иркутской области, сообщает "Интерфакс".

Воздушное средство не вышло на связь 2 сентября. В понедельник, 3 сентября, обломки вертолета и тела погибших членов экипажа – всего их было трое – нашли в 290 километрах к востоку от Усть-Кута.

По предварительным данным, вертолет совершал заказной рейс. Он должен был сесть минимум в двух точках по маршруту, чтобы забрать груз или пассажиров. Еще одна цель полета – аэрофотосъемка.

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".